Das Kreuz in Schulen, Ämtern oder anderen öffentlichen Gebäuden sorgt immer wieder für hitzige Debatten. Im Krankenhaus Nord in Wien hat man sich bewusst dafür entschieden, keine religiösen Symbole aufzuhängen - was naturgemäß ebenfalls Diskussionen verursacht. Man wolle damit keine anderen Konfessionen diskriminieren, so die Begründung des Pflegedirektors.