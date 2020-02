Bei den Gesprächen unter UN-Vermittlung in Genf sollten nun die weiteren Einzelheiten für den Waffenstillstand vereinbart werden. Seit Montag verhandeln fünf Offiziere der von der UNO anerkannten Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj und ebenso viele Militärangehörige von General Khalifa Haftars Truppen. Bei der Libyen-Konferenz in Berlin am 19. Jänner waren die beiden Konfliktparteien noch nicht an einem Tisch gesessen.