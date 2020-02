Die häufigsten Krebserkrankungen betreffen Brust, Prostata, Lunge und Darm. Bei Kindern kommt es besonders oft zu Leukämien. Die gute Nachricht: Mittlerweile können 80% der kleinen Patienten geheilt werden. Damit ist aber die Krankenakte nicht für immer geschlossen, wie Mag. Carina Schneider Psychologin von der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe betonte: „Betroffene benötigen als sogenannte Langzeitüberlebende Begleitung auch noch im Erwachsenenalter, selbst wenn sie der Kinderonkologie entwachsen sind.“ Etwa 300.000 bis 500.000 Personen kommen dafür in Frage. Es wurde bereits 2016 das Projekt „Survivorship Passport“ entwickelt, das seither der Umsetzung harrt, weil keine Geldmittel dafür zur Verfügung gestellt wurden. Das soll sich jetzt ändern. Vorgesehen ist, dass jedes in Österreich an Krebs erkrankte Kind so einen „Pass“ erhält, welcher die onkologischen Diagnosen und Therapien zusammenfasst und individuelle Nachsorgeempfehlungen enthält.