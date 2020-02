SPÖ will Pilnacek in U-Ausschuss vorladen

Ähnlich wie FPÖ und NEOS forderte auch die SPÖ am Dienstag volle Aufklärung des Treffens von Sektionschef Pilnacek mit den ÖVP-nahen Casinos-Aufsichtsräten Rothensteiner und Pröll. Die Sozialdemokraten wollen den Strafrechts-Chef im geplanten Untersuchungsausschuss vorladen, kündigten sie an.