Lange wurde verhandelt - jetzt aber gelang der Durchbruch! Der WSC Hertha darf im Falle eines Aufstiegs in die zweite Liga seine Heimspiele in der Huber-Arena, die an den FC Wels verpachtet ist, austragen! Auch das Abschlusstraining der Hertha vor den Spielen steigt in Wels-Wimpassing. Das bestätigte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl am Dienstag Vormittag. Die detailierte Lösung präsentiert der Welser Stadtchef heute Abend.