Australiens berühmtes Korallenriff erhält einen neuen Schutz vor Haien: Am Great Barrier Reef an der Nordostküste des Kontinents sollen „smarte“ Unterwasserfanghaken installiert werden, wie die Regierung des Bundesstaats Queensland am Dienstag ankündigte. Wenn Haie am Köder anbeißen, wird das über eine Boje gemeldet. Die Tiere können dann gefangen und zu einer anderen Stelle gebracht werden.