Ende des Vorjahres wurde bekannt, dass einzelne österreichische Banken Kunden abweisen, die ein Sparbuch eröffnen wollen, oder ihnen zumindest davon abraten. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Hypo Niederösterreich das klassische Sparbuch abschafft. Wer künftig ein Sparprodukt bei der Bank in Anspruch nehmen will, erhält nur noch ein digitales Sparkonto.