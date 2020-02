Um kurz nach 9 Uhr Uhr wurde die Feuerwehr Stainz zum ersten Mal alarmiert, weil ein Baum auf eine Straße gestürzt war. In der darauffolgenden guten halben Stunde kam es insgesamt zu sechs weiteren Feuerwehreinsätzen. Die Feuerwehr Rossegg rückte zu einem auf ein Haus gestürzten Baum aus, die Freiwilligen Feuerwehren Wetzelsdorf, Stallhof, Preding und Gundersdorf wurden in weiterer Folge zu von Bäumen blockierten Straßen alarmiert. Auch in Deutschlandsberg stürzte ein Baum auf ein Haus und musste von der Feuerwehr entfernt werden.