Ein angeblicher Arzt aus Afrika, der dringend Geld für die Operation eines todkranken Kindes benötigt, lockte unter anderem eine Frau aus der Steiermark in die Falle. Sie überwies schlussendlich 20.000 Euro auf die Konten der Kriminellen. „Die Opfer wurden meist über Facebook kontaktiert und dann mittels Telefon oder Messenger dazu gebracht, hohe Geldsumme zu bezahlen“, heißt es vonseiten der Fremdenpolizei, die in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Hall in Tirol die Trickbetrüger-Bande ausforschen konnte. Die Österreicherin und die vier Afrikaner sollen sich zusammengeschlossen und überwiegend ältere Menschen um Tausende Euro erleichtert haben.