Red-Bull-Pilot Max Verstappen sagt, dass er Lewis Hamilton im Kampf um den diesjährigen WM-Titel in der Formel 1 besiegen kann. „Lewis ist sehr gut. Er ist definitiv einer der besten da draußen, aber er ist nicht Gott. Vielleicht ist Gott mit ihm, aber er ist nicht Gott“, meinte der Niederländer am Montag bei einem Medientermin. Was er bräuchte, sei freilich ein schneller fahrbarer Untersatz.