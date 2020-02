Neue Tarife für preisbewusste Kundschaft

Die Aufgabe der Marke tele.ring - die Ansprache preisbewusster Kunden - will man nun direkt wahrnehmen und habe dafür neue Tarife eingeführt, heißt es in der Mitteilung. So will man mit dem neuen „Hi!Magenta Smartphone“-Tarif 2000 Minuten Telefonie bzw. 2000 SMS und acht Gigabyte (bis Ende März gibt’s obendrauf neun Gigabyte Aktionsvolumen, die man nur im Inland nutzen darf) Daten bei maximal 30 Megabit Übertragungsgeschwindigkeit um 17 Euro bieten. Eine jährliche Service-Pauschale von 25 Euro wird zusätzlich verrechnet, Rabatte bei Nutzung mehrerer Magenta-Produkte sind verfügbar.