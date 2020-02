Zubereitung: Champignons putzen und halbieren. Karotten schälen und in Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und würfeln. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Koteletts waschen und trocken tupfen. Öl in einer Pfanne erhitzen. Koteletts darin unter Wenden anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Koteletts aus der Pfanne nehmen. Zwiebeln, Pilze, Karotten und Lauchzwiebeln, bis auf einige zum Bestreuen, im heißen Bratöl andünsten. Mit Mehl stauben und anschwitzen. Mit der Gemüsesuppe und dem Schlagobers ablöschen, aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Pilz-Gemüse-Mischung in eine Auflaufform geben. Koteletts darauflegen. Käse darüberstreuen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 Grad/ Umluft: 175 Grad) ca. 20 Minuten überbacken. Kotelett-Auflauf aus dem Ofen nehmen und anrichten. Mit den übrigen Lauchzwiebeln bestreut servieren.