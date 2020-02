UPDATE: Die Oberleitungsstörung auf der Weststrecke zwischen Steindorf bei Straßwalchen und Frankenmarkt konnte durch den Einsatz des Reparaturteams der ÖBB um 11:30 Uhr vollständig behoben werden. Im Frühverkehr war es dadurch zu einzelnen Verspätungen gekommen. Der Bahnverkehr läuft bereits wieder ohne Einschränkungen. Die Sperre der inneralpinen Strecke in Zell am See wurde bereits gegen 09:30 Uhr aufgehoben. Dort waren am Morgen Dachteile eines Hauses vom Wind auf die Gleise geweht worden. Die Streckenteams der ÖBB sind ständig in Bereitschaft, um auftretende Schäden sofort zu beheben.