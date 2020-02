UNO-Ball: Paarung von Umweltschutz mit Dekadenz

Um diese in Händen halten zu können, musste einiges verändert werden: Das Catering von Motto musste komplett umgebaut werden. „30 Prozent der angebotenen Speisen am Ball sind oder bestehen aus Bio-Produkten. Außerdem gibt es mehr vegetarische Gerichte als früher. Der Kaffee, der am Ball getrunken werden kann, wurde mit Segelschiffen der Firma Brigantes nach Wien gebracht. Ein Wiener Unternehmen, dass es sich zum Ziel gemacht hat, die Transportkultur zu ändern. Zudem haben wir so wenig Schnittblumen wie möglich als Dekoration in der Hofburg. Die Pflanzen am Ball sind in Töpfen, sodass sie nachher weiterhin verwendet werden können. Es gibt keine Damenspende und auch keine Goodies, da dies oft unnötig Müll erzeugt. Außerdem machen wir schon auf der Website darauf aufmerksam, öffentlich anzureisen“, fasst Petit die wichtigsten Punkte des Green Events zusammen.