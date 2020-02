Amy Wald: Nach Straßentour mit „Wurst“ auf Bühne

Die Geschichte von Amy Walds Musikerdasein startete mit ihrer Jobkündigung. Nach ihrer Entscheidung, ausschließlich von Musik leben zu wollen, begab sich Amy spontan und ohne fixes Routing, ohne Schlafplätze und ohne Sicherheiten auf ihre erste Straßenmusiktour. Statt grauer Jobroutine stand jetzt Musik auf ihrer Tagesordnung. „On the Road“ erlebte Geschichten münzte sie gekonnt zu neuen Songs um und präsentierte diese sogleich in der nächsten Stadt. Zwischen Verzweiflung, Hoffnung, Missverständnissen und Resignation brachte und bringt Amy Wald ihre eigens durchlebten Geschichten zum lyrischen Klimax und lässt zugleich reichlich Projektionsfläche für ihr Publikum offen. Berührende Momente bringt ihr Song „Gute Reise“, in dem sie Abschied von Martin, dem Gitarristen ihrer ersten Band, nimmt, der Anfang 2018 tragischerweise bei einem Unfall verunglückte.