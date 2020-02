Der kleine Schlepplift auf der Hrast in Feistritz an der Gail bietet dank Beschneiung auch noch immer beste Verhältnisse. Kürzlich fanden dort Bewerbe der Special Olympics statt. 2004 wurde eine moderne Flutlichtanlage installiert, mit der Nachtskilauf jeden Freitag (in den Semesterferien auch am Dienstag) von 19 bis 22 Uhr möglich ist.