Schranz: Hirscher hat sehr viel wettgemacht

Eigentlich dachte ich mir, dass es nach Hirscher der eine oder andere Läufer schaffen kann, vorne reinzufahren. Aber man sieht, wie neulich beim Riesentorlauf in Garmisch, dass Marcel sehr, sehr viel wettgemacht hat. Ein gewisses Manko hatten wir ja auch schon zu seinen Zeiten. Denn die Mannschaft hat sich auf ihn, dem Leithirsch, gestützt. Jetzt wo er wegfällt, ist nicht mehr so viel drinnen. Aber es kommt wieder. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Denn die Jungen, die noch ein bisschen brauchen, trainieren brav und gut. Jetzt geht es darum, dass sie in nächster Zeit näher an die Spitze herankommen. Ich bin überzeugt: Wenn der eine oder andere zulegt, können wir unter die Top Zehn kommen.