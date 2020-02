Richard H. (26), der Flachgauer Musiker, fiel diesmal auf: Nicht nur war er der einzige Verurteilte, der zur Richterin sprach – ein „es tut mir sehr leid“ und ein „ich war geständig“. Er war auch derjenige, der sich in der Haft äußerlich stark verändert hat: dürr, bleich und mit steriler tiefer Stimme. Unermüdlich bekämpfte sein Verteidiger Franz Essl die zusätzlich zur Haftstrafe ausgesprochene Einweisung in eine Anstalt. Hemetsberger konnte, wie Wirt Robert Scharinger, auf eine mildere Strafe hoffen – höher war nicht möglich, da die Staatsanwaltschaft in Person von Andreas Allex nur gegen die Ex-Freundin Anna M. berufen hatte. Es gäbe ein Ungleichgewicht, gerade im Hinblick auf die „heimtückische Tatbegehung durch präparierte Pralinen“, so Allex. Für M.s Verteidiger Kurt Jelinek war es der „schlimmste Akt in 30 Jahren“. Zu Beginn sei ein „kleines Mädchen“ vor ihm gesessen, 30 Monate später „ist sie jetzt eine andere“ und erwähnte „tadelloses Verhalten“ im Gefängnis. „Er macht das Beste draus“, meinte ebenso Jörg Dostal, Verteidiger von Scharinger.