Mit bis zu 80 Stundenkilometern kann heute, Dienstag, ein kräftiger Nordwind über Kärnten fegen. Doch nicht einmal das Tief „Petra“ bringt ergiebigen Schneefall, auf den man in vielen Skigebieten vor den Semesterferien wartet. Ab Donnerstag regiert dann Hoch „Frank“, das Frühlingstemperaturen um zehn Grad verspricht. Schnee, so die Wetterexperten, sei überhaupt keiner mehr in Sicht.