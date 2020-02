Der Lenker befuhr die Gemeindestraße Gumpenberg vermutlich von Ruperting kommend. An einer Kehre kam der Einheimische mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die dort befindliche Wiese. In weiterer Folge hob der VW-Bus bei einer Geländekuppe ab, flog 40 bis 50 Meter durch die Luft und schlug in einem darunterliegenden Feld auf. Nach dem Aufprall dürfte sich der Transporter mehrmals überschlagen haben und kam bei einer weiteren Böschung total beschädigt zum Stillstand. Durch die Wucht des letzten Anpralles wurde der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert und stürzte den Abhang hinunter. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.