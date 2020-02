Schneefälle lassen erst am Mittwoch nach

In der Nacht auf Mittwoch ist in den Alpentälern ebenfalls mit Neuschnee zu rechnen. Bis zu 30 Zentimeter der weißen Pracht können es werden. Im Verlauf des weiteren Tages stauen sich weiterhin dichte Wolken entlang und nördlich des Alpenhauptkamms und hier schneit es immer wieder. Nur langsam lassen die Schneefälle am Nachmittag nach.