Greenpeace: „Klimapolitik hat bisher versagt“

Greenpeace bezeichnete die Treibhausgas-Bilanz als „Alarmsignal für die neue Regierung“. Die Emissionen hätten zum zweiten Mal in Folge die EU-Höchstwerte überschritten. Damit sei Österreich seinen nationalen und internationalen Verpflichtungen nicht nachgekommen. „Die aktuelle Treibhausgas-Bilanz gießt das Versagen der bisherigen österreichischen Klimapolitik in Zahlen und misst den Versäumnissen der letzten Regierungen im Klimaschutz einen Wert zu“, so Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace.