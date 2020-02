In Salzburg beginnen somit die Vorbereitungen für konkrete Maßnahmen. Heute Nachmittag lädt die Gewerkschaft zu einer Protestkundgebung am Platzl in der Linzergasse. „Wir treffen und mit Beschäftigten und Betriebsräten zu einer gemeinsamen Kundgebung. Dann marschieren wir über die Staatsbrücke Richtung Hanuschplatz. Sollten die Proteste ungehört bleiben, werden wir Warnstreiks starten“, droht Gewerkschaftschef Gerald Forcher.