Jeff Shiffrin, der seine Tochter im Unterschied zu Mama Eileen nicht regelmäßig im Ski-Weltcup begleitet hatte, war bei einem Unfall daheim in Edwards im US-Bundesstaat Colorado schwer verletzt worden und wurde in den vergangenen Tagen in einem Spital im Großraum von Denver behandelt. Während seiner letzten Stunden fand sich die ganze Familie an seinem Krankenbett ein - Ehefrau Eileen, Tochter Mikaela und auch Sohn Taylor. Am Sonntag hörte sein Herz schließlich auf zu schlagen …