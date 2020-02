„Hab die Entscheidung für Miami nie bereut“

Doch spätestens im Lokal fühlt man sich sofort wie daheim. Was auch am sympathischen 61-Jährigen liegt, der seit nunmehr 40 Jahren die Gaumen der Amis verwöhnt. „Ich hätte auch Angebote aus Tokio und Sydney gehabt. Doch ich hab’ mich für Miami entschieden und es bis heute nie bereut“, so der Vater zweier erwachsener Kinder. Kein Wunder: Seine Oktoberfeste mit Tausenden Besuchern sind längst legendär und nicht nur wenn der Chef montags selbst in der Küche steht, und etwa mit Tafelspitz und Gulasch aufwartet, ist sein Restaurant gut gefüllt. Trotz seines gelebten Traums hat er seine Heimat aber nie vergessen. „Ich bin zweimal im Jahr in St. Agatha, hab’ mir jetzt sogar ein Grundstück gekauft, um ein Haus zu bauen“, so Neuweg. Im August will er übrigens auch nach Linz kommen. „Da schau’ ich mir das ,Krone‘-Fest an!“