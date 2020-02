Und in der Winterpause 2018/19 hatte er sich bei den sportmotorischen Tests nach wenigen Sekunden am Knie verletzt. Ein Triple-Pack der anderen Art - doch auch in dieser Saison gelang dem 27-Jährigen ein solcher, als er beim 5:1 gegen Mattersburg dreimal traf. „Deswegen mache ich mir nach diesem Herbst keine Sorgen wegen der verpassten Einheiten. Wir haben durch das Cup-Aus noch genügend Zeit bis zum ersten Pflichtspiel, da bin ich voll da“, sagt die violette Rakete.