„Die Kinder verlieren auch Zeit und wichtige Inhalte“

Landau findet es vor allem problematisch, dass Kinder in den Deutschförderklassen ein ganzes Jahr lang aus dem üblichen Klassenverband ausgeschlossen sind. Es sei „vom sozialen Verständnis“ her bedenklich, wenn die Kinder „immer wieder in verschiedene Gruppenverbände auseinandergerissen“ würden, außerdem „lernen Kinder ja am besten voneinander Deutsch“. Überdies würden sie „Zeit verlieren und auch die wichtigen Inhalte des normalen Regelunterrichts“ - denn schließlich gehe es ja nicht nur um den Spracherwerb.