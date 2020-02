Mit so viel Widerstand haben Einbrecher in Neufurth bei Amstetten nicht gerechnet. Ein 20-Jähriger sah das Duo nämlich zufällig durch ein Fenster. Als er die Täter stellen wollte, flüchteten sie. Der junge Mann lief schnell in die Küche, schnappte sich ein Messer und nahm die Verfolgung auf - die aber schmerzhaft für ihn endete ...