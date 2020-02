Weitgehend in der Öffentlichkeit unbemerkt hat die Polizei bereits im vergangenen November ein Tötungsdelikt im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus geklärt. Anfang Oktober 2019 war ein 45-Jähriger tot in einer Wohnung in der Hütteldorfer Straße in bereits fortgeschrittenem Verwesungszustand aufgefunden worden. Die Obduktion ergab, dass der Mann umgebracht worden war.