Johnson: Geduld am Ende, keine vorzeitigen Haftentlassungen mehr

Bei dem Getöteten handelte es sich um einen einschlägig vorbestraften Mann, der erst Ende Jänner aus dem Gefängnis entlassen worden war. Er sei 2018 im Alter von 18 Jahren unter anderem wegen der Verbreitung von islamistischer Propaganda verurteilt worden, berichtete der „Guardian“. Premierminister Boris Johnson forderte aus diesem Anlass, verurteilte Terroristen nicht mehr aus dem Gefängnis zu entlassen. „Es ist an der Zeit zu handeln“, sagte Johnson am Montag. Seine Geduld sei am Ende, die Regierung werde entsprechende Gesetze vorlegen.