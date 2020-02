Mit City4U zur Premiere von „Fantasy Island“

In der Blumhouse-Neuinterpretation FANTASY ISLAND lässt der mysteriöse Mr. Roarke die geheimsten Wünsche seiner glücklichen Gäste in einem luxuriösen, aber abgelegenen tropischen Resort wahr werden. Doch als sich ihre Fantasien in Alpträume verwandeln, müssen die Gäste das Geheimnis der Insel lüften, um ihr zu entkommen und das eigene Leben zu retten.



Die Hauptrollen in FANTASY ISLAND spielen Michael Peña („Ant-Man and the Wasp“, „The Mule“), Maggie Q („Die Bestimmung“-Reihe, „Designated Survivor“), Lucy Hale („Wahrheit oder Pflicht“, „Pretty Little Liars“), Austin Stowell („Battle of the Sexes - Gegen jede Regel“, „Bridge of Spies: Der Unterhändler“), Portia Doubleday („Her“, „Carrie“), Jimmy O. Yang („Crazy Rich“, „The Happytime Murders“), Ryan Hansen („Central Intelligence“, „Freitag der 13.“) und Michael Rooker(„Guardians of the Galaxy“-Reihe, „Brightburn: Son of Darkness“). Regie führte Jeff Wadlow („Wahrheit oder Pflicht“, „Kick-Ass 2“), der auch gemeinsam mit Chris Roach und Jillian Jacobs das Drehbuch nach der Vorlage von Gene Levitt verfasste. Der Film wurde produziert von Jason Blum und Marc Toberoff. Als Executive Producer zeichnen Jeff Wadlow, Couper Samuelson und Jeanette Volturno verantwortlich.