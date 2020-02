Bei einer geplanten weiteren Übergabe von 30.000 Euro am Münchner Hauptbahnhof wurden am Nachmittag des 27. August der Verdächtige sowie ein Komplize festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Linz ersuchte um Auslieferung. Seit 17. Oktober sitzt der Angeklagte in Oberösterreich in U-Haft.