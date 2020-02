Ein Flachgauer (57) war mit seinem Pkw auf der Sterneckstraße in Salzburg-Schallmoos Richtung stadtauswärts unterwegs und überquerte die Kreuzung geradeaus zur Ignaz-Härtl-Straße. Dabei kam ihm eine Rumänin (25), die gerade in die Linzer Bundesstraße eingebogen war, entgegen. Daraufhin kollidierten die beiden Autofahrer miteinander. Die 25-Jährige und ihre Beifahrerin wurden durch den Aufprall verletzt. Die Rettung brachte die beiden in das Unfallkrankenhaus. Der 57-Jährige überstand den Unfall unbeschadet.