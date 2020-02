Seit Sommer 2018 hat Flightright insgesamt für mehrere hundert Passagiere Streik-Klagen gegen die irische Airline an deutschen Gerichten eingereicht. Vor dem AG Hamburg hatte Ryanair Ansprüche aus Streik-Fällen im Mai 2019 anerkannt. Die Fluggesellschaft hat in der Vergangenheit auch in anderen Fällen immer wieder erst auf gerichtlichen Druck hin Entschädigungen an Passagiere gezahlt und damit die Durchsetzung der Fluggastrechte für Verbraucher unnötig erschwert.