Aphrodisierende Duschöl-Sets zu gewinnen!

Wer den Valentinstag alleine verbringen muss, hat keinen Grund zu verzagen. Immerhin nimmt man sich sowieso meist viel zu wenig Zeit für sich selbst. Warum also nicht ein schönes Bad einlassen, etwas Leckeres zum Essen bestellen und ein paar Filme schauen - zum Weinen oder zum Lachen ist egal. Oder man verbringt ein paar Körperpflegestündchen, damit man sich mal wieder so richtig wohl in der eigenen Haut fühlt.