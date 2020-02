Die sich in letzter Zeit häufenden Schuldsprüche mit lebenslänglicher Haft (nicht rechtskräftig) treten erneut eine Diskussion um die umstrittene Höchststrafe in Österreich los. Was bedeutet dieser Schuldspruch und wie stehen unsere Leser zu diesem Thema? Wir haben einige der Kommentare für Sie zusammen getragen.