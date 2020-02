Komiker Martin Klempnow machte Pocher bei seiner „Flucht“ jedoch einen Strich durch die Rechnung. Als dieser nämlich im Insta-Video auftauchte, verriet er: Sein Kollege ist gerade wie er in Kitzbühel. „Ziehst du hier immer noch die Mitleidsnummer ab?“, fragte er schließlich Pocher, der ins Stottern geriet. „Ja, ist geil“, konterte dieser gespielt pikiert. „Wenn ich an meine Fans denke, dann krieg ich gerade Gänsehaut. Das ist der Wahnsinn, was so abgeht. Free Pocher!"