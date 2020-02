Am 23. Jänner war die zentralchinesische 11-Millionen-Einwohner-Metropole Wuhan unter Quarantäne gestellt worden, in der die Lungenkrankheit ihren Ausgang nahm. Per heute, Montag, sind bereits mehr als 17.000 Infizierte sowie 360 Todesfälle zu beklagen. Der erste Todesfall in China war am 11. Jänner bekanntgeworden.