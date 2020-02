„Tanzen ist Leidenschaft“, tönte Alexander Pehr, Präsident der Bregenzer Faschingsgesellschaft, bei der Begrüßung in der Bregenzer Werkstattbühne. Alles stand also unter dem Motto „Let’s Dance“, was natürlich die Ballgäste auf der Tanzfläche forderte, aber auch mit Showhighlight Julia Acts aus Wien auf der Bühne korrespondierte.