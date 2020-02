Sie waren bereits am Radar der Beamten des Landeskriminalamtes Wien – bemerkt haben der 37-jährige Bulgare und sein 21-jähriger „Kollege“ aus Bosnien aber nichts von den Observationen. Und so stiegen sie am vergangenen Freitag relativ gelassen in ein schmuckes Einfamilienhaus in Purkersdorf ein, nachdem sie das Badezimmerfenster mit einem Schraubenzieher aufgebrochen hatten.