Mädchen schlucken „Pille“ aus Schwangerschaftstest

Auf die Idee, dass sich versteckt in einem Schwangerschaftstest, der in jeder Drogerie zu haben ist, die Pille danach befindet, muss man erst einmal kommen. Immerhin befindet sich in so einem Tester keine Apotheke. Irgendjemand hatte jedoch diesen fragwürdigen Geistesblitz und postete ein Video davon auf der sozialen Plattform TikTok, welche schon öfters in der Kritik stand. Die Zielgruppe dieses sozialen Netzwerks sind vor allem junge Mädchen ab zwölf Jahren. Das macht diesen „Trend“ natürlich umso gefährlicher.