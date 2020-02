Häusliche Isolation

Nach der medizinischen Abklärung am BKH Kufstein wurde der Mann aus dem Bezirk Kufstein vorsorglich dazu aufgefordert, sich häuslich zu isolieren: „In Absprache mit der erkrankten Person ist eine Isolation zuhause aufgrund der Lebenssituation und der bereits abklingenden Symptome möglich. Der erkrankte Mann hat sich dabei an entsprechende Verhaltens- und Hygienevorschriften zu halten. Die Ärztinnen und Ärzte sowie die Behörden sind in stetigem Austausch mit dem Mann“, so Katzgraber.