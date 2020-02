Luftreinigung einer neuen Dimension

Die AIRsteril® AS Serie ist auf den Betrieb in permanent genutzten Räumen ausgelegt und arbeitet lautlos ohne mechanischen Lüfter. Durch die einzigartige, auf einer speziellen UV-Lichtquelle basierende thermale Konvektion wird in Verbindung mit einem hochwirksamen Katalysator die Raumluft gereinigt und desinfizierendes Plasma abgegeben. Dieses Plasma ist schwerer als die Umgebungsluft und legt sich so auf Oberflächen.