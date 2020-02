Die meisten Menschen geben ihre Laster erst dann auf, wenn sie ihnen Beschwerden bereiten: Das könnten sich jetzt auch zwei besonders renitente Raucherinnen zu Herzen nehmen, die am vergangenen Samstag an Bord eines Wizzair-Fluges von Charkiw in der Ukraine nach Wien für Aufregung an Bord gesorgt haben. Die Frauen missachteten das absolute Rauchverbot, zündeten sich am stillen Örtchen einen Glimmstängel an - und wurden sogar noch ausfällig gegenüber der Besatzung. Bei der Ankunft in Wien-Schwechat wartete dann bereits die Polizei auf die Damen.