Mehr als 23 Jahre nach der Erstveröffentlichung bringt Publisher Square Enix sein Kult-Rollenspiel „Final Fantasy VII“ am 10. April 2020 in überarbeiterer Form auf die PS4. Ein neuer Trailer lässt Fans in die Abenteuer von Cloud, Tifa, Aerith und Barret eintauchen und stellt zugleich den neuen Titelsong „Hollow“ aus der Feder von „Final Fantasy“-Komponist Nobuo Uematsu vor.