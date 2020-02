Ein „Paukenschlag“?

In der Vorwoche dann ein „Paukenschlag“: So begann eine Stellungnahme der Gewerkschaft Pro-Ge, in der sie ankündigte, dass Nidec nun auch die zweite Linie („Kappa“) für Fürstenfeld retten möchte. Die Idee: Man kauft sie nicht, aber man produziert auf ihr in Fürstenfeld Kompressoren im Auftrag von Secop.