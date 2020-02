Wiener Hardstyle-Clubbing startet in neue Saison

Mit dem "Hardstyle Friday" eröffnete vor einem Jahr das erste monatlich stattfindende Hardstyle-Clubbing in Wien. Jeden ersten Freitag im Monat bespielten verschiedene DJs den Club Utopia mit Hardstyle und dessen Subgenres. Mit Erfolg. Das Event konnte sich etablieren und startet am 7. Februar in die neue Saison.