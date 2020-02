Einen wesentlichen Beitrag zu dieser „erfreulichen Entwicklung“ habe diesmal der Baubereich geleistet, erläutert AMS-Vorstand Johannes Kopf Montagfrüh. Dafür seien der überdurchschnittlich warme Jänner und eine noch immer gute Auftragslage verantwortlich. Daher sei die Bauarbeitslosigkeit (Arbeitslose plus Schulungsteilnehmer) um 7,2 Prozent sehr stark gesunken. In der Warenproduktion stieg die Arbeitslosigkeit hingegen - wie bereits in den Vormonaten - um 2,2 Prozent an.