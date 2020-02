Eine stark alkoholisierte Autofahrerin ist am Sonntagabend auf der Rheintalautobahn (A14) in Vorarlberg gegen einen Fahrbahnteiler gekracht. Die 36-jährige Frau war laut Polizei so betrunken, dass sie kaum ansprechbar war. In ihrem Fahrzeug wurden eine leere und eine angebrochene Flasche Wodka gefunden. Da eine Verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Frau ins Spital gebracht.