Während die Bundesregierung auf Klausur in Krems war, sorgte still und heimlich auch Wolfgang Sobotka für Aufsehen. Bei einem Betriebsbesuch in St. Pölten stellte er, gemeinsam mit Investor Michael Altrichter, zahlreiche Forderungen an die eigene Partei. „Der NÖAAB hat den Prozess gestartet, die Arbeitswelt zu überdenken. Uns allen ist bewusst, dass die Digitalisierung der Treiber ist. Es braucht neue Zugänge und Lösungen“, so Sobotka.